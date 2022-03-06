Royal Flight прекратила полеты из России из-за санкций Евросоюза

Авиакомпания Royal Flight с субботы, 5 марта, прекратила полеты из России из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

«С сожалением сообщаем, что в связи с введенными Европейским союзом ограничительными мерами, начиная с 00:00 05.03.22 воздушные перевозки пассажиров из России прекращаются», — говорится в сообщении. При этом авиакомпания продолжит выполнять вывоз туристов из заграничных аэропортов.

Ранее Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, с просьбой приостановить все рейсы за рубеж с 6 марта. Уточнялось, что рекомендация связана с высокой степенью риска задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов, которые находятся в лизинге у зарубежных авиакомпаний и, как следствие, не зарегистрированы в России.

