Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Royal Flight прекратила полеты из России из-за санкций Евросоюза

Авиакомпания Royal Flight с 5 марта прекратила полеты из России из-за санкций Евросоюза

Фото: Pixabay

Авиакомпания Royal Flight с субботы, 5 марта, прекратила полеты из России из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

«С сожалением сообщаем, что в связи с введенными Европейским союзом ограничительными мерами, начиная с 00:00 05.03.22 воздушные перевозки пассажиров из России прекращаются», — говорится в сообщении. При этом авиакомпания продолжит выполнять вывоз туристов из заграничных аэропортов.

Ранее Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, с просьбой приостановить все рейсы за рубеж с 6 марта. Уточнялось, что рекомендация связана с высокой степенью риска задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов, которые находятся в лизинге у зарубежных авиакомпаний и, как следствие, не зарегистрированы в России.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России
В Финляндии заявили о негативных последствиях антироссийских санкций
Россиянам назвали срок продолжения прежней работы карт Visa и Mastercard
США решили подготовить план на случай изгнания Зеленского
Россиянам назвали альтернативы сервисам Booking и Airbnb
Сбер перечислил принимающие карты «Мир» страны
Юрист рассказала о возможности снижения зарплаты сотрудникам компаний
Сбер разъяснил дальнейшую работу карт Visa и MasterCard
Mastercard объявила о приостановке операций в России
В России спрогнозировали рост цен на цветы к 8 марта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.