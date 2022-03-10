Сообщение об ударе по роддому Мариуполя может содержать признаки недостоверного

Информация об уничтожении роддома с пациентками в Мариуполе не подтвердилась

Сообщение о том, что в результате удара российских военных по зданию больницы в Мариуполе пострадали пациентки и дети, оказалось недостоверным.

9 марта Мариупольский городской совет разместил в собственном Telegram-канале видео, на котором запечатлено подвергшееся нападению медучреждение. В тот же день схожую информацию опубликовал в своем Instagram-аккаунте президент Украины Владимир Зеленский.

В опубликованных роликах демонстрируется трехэтажное здание больницы с выбитыми стеклами. На кадрах, снятых изнутри, можно увидеть частично обрушившиеся стены, а также коридоры и кабинеты, заваленные обломками. В подписи к видео утверждается, что в результате прямого удара российских военных по роддому пострадали женщины и дети, которые оказались под завалами. Позже Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что в результате атаки на больницу в Мариуполе пострадали как минимум 17 человек, и сообщил, что разборы завалов продолжаются.

При этом в появившихся видео не демонстрируются тела погибших или тяжело раненные женщины и дети. Внутри здания также нет следов крови, которые бы свидетельствовали о большом числе пострадавших — на одном из кадров показаны только несколько капель, схожих по цвету с кровью, в одном из коридоров. Кроме того, на всех кадрах можно заметить всего одну машину скорой помощи.

Позже в сети начали широко распространяться фотографии, снятые в Мариуполе, на которых были запечатлены якобы пострадавшие в результате бомбардировки роддома беременные женщины. На снимках можно увидеть только двух «пострадавших», при этом установлено, что в обоих случаях на фото запечатлена известная в регионе бьюти-блогерша в разной одежде.

В то же время ранее неоднократно сообщалось, что роддом в Мариуполе не работал с начала военной спецоперации на Украине. Так, сын одной из сотрудниц медучреждения в интервью «Ленте.ру» рассказал, что в последние дни февраля в роддом, где работает его мать, пришли люди в военной форме, которые разогнали персонал и устроили в здании огневые точки. Данную информацию также подтвердил в своем Twitter-аккаунте первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, который подчеркнул, что больница была превращена в военный объект радикалами, предположительно боевиками нацбатальона «Азов» (запрещен в России), о чем было уведомлено международное сообщество.

Кроме того, в сети появлялись видео, свидетельствующие о том, что боевики «Азова» используют гражданские объекты в Мариуполе для оборудования своих огневых позиций. В частности, Telegram-канал WarGonzo 9 марта опубликовал ролик, на котором запечатлено, как радикалы оборудуют позиции на крышах жилых многоэтажек в Мариуполе.