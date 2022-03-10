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Чубайс попросил у властей льгот для своего проекта

Чубайс попросил на два года отменить штрафы для проектов по зеленой энергетике

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Спецпредставитель президента России, сопредседатель Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Анатолий Чубайс попросил у властей на два года отменить штрафы для проектов по зеленой энергетике из-за срыва запуска новых станций, пишет «Коммерсантъ».

Речь идет об объектах на 4,5 гигаватта, которые должны ввести в 2022-2027 годах. Из-за санкций возникли риски — «невозможность обеспечения финансирования, поставок оборудования, сырья и расходных материалов», написал Чубайс в письме вице-премьеру Александру Новаку.

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Во время пандемии запуск станций уже задерживали, тогда регуляторы не стали автоматически отменять штрафы. Теперь в АРВЭ просят льгот для своих проектов, поскольку сложности могут возникнуть с доставкой иностранного сырья и оборудования, а также с привлечением финансирования и предоставлением финансовых гарантий. По оценкам экспертов, за два года задержки объектов мощностью 4,5 гигаватта инвесторы заплатили бы 41,5 миллиарда рублей штрафов.

Ранее Чубайс призвал как можно скорее назначить в стране плату за углеродные выбросы. Это, по его словам, единственный метод нейтрализовать негативные последствия от «углеродного налога», который планирует ввести Евросоюз.

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Платон Щукин
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