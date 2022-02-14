Чубайс спрогнозировал «совсем другую жизнь» в России из-за углерода

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс призвал как можно скорее ввести в стране плату за углеродные выбросы. Это, по его словам, единственный метод нейтрализовать негативные последствия от «углеродного налога», который планирует ввести Евросоюз, передает РБК.

Чубайс назвал плату за углерод самым мучительным и самым тяжелым вопросом, который обсуждался на совещании правительства 11 февраля. Сахалинскую область выбрали пилотным регионом страны для апробации системы торговли квотами на выбросы.

Политик назвал здравой идею о проведении сахалинского эксперимента и предсказал «совсем другую жизнь» в России при введении платы за углеродные выбросы. «Но понимаете, нам нужно соотносить эту логику с факторами, на которые мы не можем повлиять. Один из них — это трансграничный углеродный налог», — подчеркнул он и спрогнозировал иную цену на выбросы.

Спецпредставитель заявил, что Европарламент недавно предложил отложить начало взимания углеродного налога с 2026 года на 2025-й и отменить льготы для европейских производителей по предоставлению бесплатных квот на выбросы к концу 2028 года вместо 2035-го. По его мнению, их отменят в 2030 году.

«Что это означает? У них сейчас цена на бирже — 100 долларов за тонну углекислого газа. 50 процентов квот бесплатны, то есть эффективная ставка — 50 долларов за тонну. К 2030 году она будет 100 долларов, если не считать динамики. Если вы сейчас положите 100 долларов, это будет совсем другая жизнь», — объяснил Чубайс.

Ранее сообщалось, что правительство определило углеродную «развилку» России. План планируют утвердить до 1 марта, а позже документ хотят актуализировать каждый год.