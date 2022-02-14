Правительство определило углеродную «развилку» России

Правительство России определило углеродную «фундаментальную развилку» для страны в трансграничном углеродном урегулировании. Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании 11 февраля обсудил подготовленный Минэкономразвития план реализации Стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года, передает РБК.

План должен быть утвержден до 1 марта, в дальнейшем документ предполагается ежегодно актуализировать. Белоусов заявил, что Россия в будущем должна внедрить оборот квот на выбросы путем налогового регулирования. «Нам нужно для себя определиться, что для нас более приемлемо, более выгодно», — указал он.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания сообщил, что Россия не воспринимает углеродный налог Европейского союза (ЕС) в качестве фактора «торговой войны». Это говорит о том, что Москва не собирается делать ставку на его оспаривание во Всемирной торговой организации или вводить собственные протекционистские меры.

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов отметил, что радикальное сокращение выбросов углекислого газа в производстве стали по сравнению с обычным развитием технологий может удвоить стоимость продукта. Белоусов указал, что Россия ничего не получит от роста цен, поэтому ей следует вписаться в стратегию и выяснить, как сделать потери минимальными, а эффект максимальным.

Замглавы Минфина Алексей Сазонов рассказал, что ведомство вело переговоры с Еврокомиссией относительно того, какие инструменты Евросоюз сможет принимать для зачета. По его словам, Россия может использовать только прямой верифицируемый платеж за углерод для освобождения от уплаты углеродного налога ЕС.

Задачу выйти на чистый нулевой уровень выбросов парниковых газов к 2060 году президент России Владимир Путин поставил в октябре 2021 года, после чего была подготовлена стратегия низкоуглеродного развития страны. Снижение уровня выбросов предполагает необходимость трансформировать энергетику, используя источники с низким уровнем выбросов.

