Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиянам порекомендовали скопировать данные из облаков Google и iCloud

Глава АППСИМ Зыков посоветовал перенести данные из Google и iCloud из-за проблем с оплатой

Фото: Pixabay

Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков порекомендовал россиянам скопировать свои данные из Google и iCloud из-за возможных проблем с оплатой облачных сервисов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если пользователи не смогут продлить свои подписки в iCloud, то очевидно, что с их облаком может что-то произойти не очень хорошее, потому что неизвестно, как Apple на это отреагирует. Они, конечно, знают о проблемах, но, предусмотрят ли они возможность сохранения данных пользователей в iCloud или будут их удалять — большой вопрос», — указал эксперт.

Материалы по теме:
Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Как будут работать уже выпущенные карты?
Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России.Как будут работать уже выпущенные карты?
6 марта
Запад обсуждает отключение России от SWIFT. Стоит ли этого бояться и как это отразится на жизни людей?
Запад обсуждает отключение России от SWIFT.Стоит ли этого бояться и как это отразится на жизни людей?
26 февраля

Зыков посоветовал перенести информацию для защиты собственных данных, поскольку неизвестно, сколько продлятся проблемы с оплатой. Лучше всего сделать копии на «Яндекс.Диск» и «Облако Mail.ru», поскольку их всегда можно будет оплатить через веб-версию, даже при невозможности провести платеж через магазины приложений Apple и Google, резюмировал специалист.

6 марта Центробанк сообщил, что Apple Pay и Google Pay перестанут работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard. Несмотря на то что сервисы станут недоступны, россияне по-прежнему смогут воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой картами на всей территории страны, отмечают в регуляторе. Там также отметили, что деньги на счетах в банках, к которым привязаны карты Visa и Mastercard, сохранены, и доступ к ним не исчез.

Международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России. Такое решение было принято из-за введения антироссийских санкций.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России захотели национализировать «Макдоналдс» и Apple
Володин назвал недопустимым искусственное повышение цен под прикрытием санкций
Россиянам порекомендовали скопировать данные из облаков Google и iCloud
Девушка случайно засняла непристойную реакцию мужчин на ее фигуру на тренировке
Украинские силовики шесть раз за сутки обстреляли ЛНР
Микробиолог назвал три главные угрозы со стороны Украины
Кадыров заявил о «глубоком шоке» из-за лабораторий на Украине
Застрявшая в Сочи россиянка пожаловалась на цены в такси от 50 тысяч рублей
Российские врачи назвали способы снизить тревожность
Оценена вероятность вступления Украины в Евросоюз
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.