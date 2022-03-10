Россиянам порекомендовали скопировать данные из облаков Google и iCloud

Глава АППСИМ Зыков посоветовал перенести данные из Google и iCloud из-за проблем с оплатой

Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков порекомендовал россиянам скопировать свои данные из Google и iCloud из-за возможных проблем с оплатой облачных сервисов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если пользователи не смогут продлить свои подписки в iCloud, то очевидно, что с их облаком может что-то произойти не очень хорошее, потому что неизвестно, как Apple на это отреагирует. Они, конечно, знают о проблемах, но, предусмотрят ли они возможность сохранения данных пользователей в iCloud или будут их удалять — большой вопрос», — указал эксперт.

Зыков посоветовал перенести информацию для защиты собственных данных, поскольку неизвестно, сколько продлятся проблемы с оплатой. Лучше всего сделать копии на «Яндекс.Диск» и «Облако Mail.ru», поскольку их всегда можно будет оплатить через веб-версию, даже при невозможности провести платеж через магазины приложений Apple и Google, резюмировал специалист.

6 марта Центробанк сообщил, что Apple Pay и Google Pay перестанут работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard. Несмотря на то что сервисы станут недоступны, россияне по-прежнему смогут воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой картами на всей территории страны, отмечают в регуляторе. Там также отметили, что деньги на счетах в банках, к которым привязаны карты Visa и Mastercard, сохранены, и доступ к ним не исчез.

Международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России. Такое решение было принято из-за введения антироссийских санкций.

