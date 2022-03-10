Директора российского предприятия задержали после взрыва емкости с битумом

В Пензе задержали главу предприятия, на котором двое работников погибли при разливе битума

В Пензе задержали директора предприятия, на котором погибли двое работников из-за разгерметизации резервуара с битумом. Об этом в четверг, 10 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном комитете Следственного комитета России.

По данным следствия, утром 9 марта на территории акционерного общества «Энергоснабжающее предприятие», расположенного на улице Антонова, взорвалась емкость, в которой находилось около двух тысяч тонн битума. В СКР уточнили, что резервуар был не предназначен для хранения этого вещества. В результате ЧП 48-летний и 60-летний сотрудники компании погибли из-за полученных телесных повреждений, еще восемь человек госпитализировали.

В отношении главы предприятия возбудили дело по статьям 143 («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») и 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух человек») УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В январе в Новосибирской области при взрыве на заводе пострадали три россиянина. Во время заправки холодильной установки взорвался азот, произошло обрушение одной из стен.