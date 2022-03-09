Появилось видео с места взрыва резервуара с битумом на российском предприятии

В сети появилось видео с места взрыва резервуара для хранения битума на предприятии в Пензе, в результате которого погибли три человека. Его публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видны емкости с разлитым битумом, которые разбросаны на территории предприятия. Также на асфальте лежит большое число обломков, покрытых битумом. Помимо этого, битум оказался на двух грузовиках.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной взрыва резервуара могло стать нарушение технологического процесса при перекачке битума.

Об аварии на российском предприятии стало известно в среду, 9 марта. Погибли три человека, пострадали еще семеро — их доставили в больницу, сообщила прокуратура Пензенской области. В региональном Минздраве заявили, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

