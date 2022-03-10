Итальянская компания отказалась от российской нефти
Итальянская энергетическая компания Eni отказалась от заключения новых контрактов на закупку российской нефти, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
«Eni приостановила заключение новых контрактов, связанных с закупкой нефти и нефтепродуктов из России. В любом случае, Eni полностью выполнит любое решение, которое будет принято европейскими и итальянскими институтами», — сообщил представитель организации.
2 марта стало известно, что Eni планирует продать свою долю в газопроводе «Голубой поток», который соединяет Россию и Турцию. Оператором проекта является «Газпром».
Ранее британско-нидерландская топливная компания Shell объявила об отказе от российских нефти и газа. Первым шагом к реализации этого решения станет прекращение спотовых закупок сырья из России.
В ходе торгов в понедельник, 7 марта, стоимость нефти марки Brent обновила рекордную отметку и превысила 130 долларов за баррель, обойдя пиковые значения 2012 года.