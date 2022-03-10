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Итальянская компания отказалась от российской нефти

Eni приостановила заключение новых контрактов по закупке нефти и нефтепродуктов в России

Фото: Max Rossi / Reuters

Итальянская энергетическая компания Eni отказалась от заключения новых контрактов на закупку российской нефти, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

«Eni приостановила заключение новых контрактов, связанных с закупкой нефти и нефтепродуктов из России. В любом случае, Eni полностью выполнит любое решение, которое будет принято европейскими и итальянскими институтами», — сообщил представитель организации.

2 марта стало известно, что Eni планирует продать свою долю в газопроводе «Голубой поток», который соединяет Россию и Турцию. Оператором проекта является «Газпром».

Ранее британско-нидерландская топливная компания Shell объявила об отказе от российских нефти и газа. Первым шагом к реализации этого решения станет прекращение спотовых закупок сырья из России.

В ходе торгов в понедельник, 7 марта, стоимость нефти марки Brent обновила рекордную отметку и превысила 130 долларов за баррель, обойдя пиковые значения 2012 года.

Марина Совина
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