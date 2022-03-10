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В России закроются Cosmopolitan, Men's Health, Elle и Esquire

Главред Esquire Сергей Минаев сообщил о закрытии журнала в России

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В России закроются издания Cosmopolitan, Men's Health, Elle, Esquire и Harper’s Bazaar. Об этом сообщает портал WWD.

Отмечается, что медиакомпания Hearst, которой принадлежат бренды этих журналов, отозвала лицензии у российских редакций журналов.

«Владелец бренда, компания Hearst, приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала на территории РФ. Таким образом, апрельский номер Esquire станет последним», — прокомментировал закрытие Esquire главред журнала Сергей Минаев в своем Telegram-канале.

«Это были потрясающие пять с половиной лет. Я пришел в издание, находившееся в очень сложной ситуации, и за эти годы благодаря блестящей нашей редакции (правда, у меня еще не было такой сильной команды, ребята), мы сделали главный мужской (давно уже не только мужской, конечно) журнал в России», — написал Минаев.

Ранее издательскую деятельность в России приостановила компания Condé Nast (GQ, Vogue, Tatler, Glamour). Согласно заявлению гендиректора компании Роджера Линча, решение связано с изменениями в российском законодательстве.

4 марта Госдума единогласно одобрила законопроект о введении наказания за фейки о Вооруженных силах (ВС) России. Согласно документу, за распространение заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений предусмотрен штраф до 1,5 миллиона рублей или наказание до трех лет лишения свободы.

Асель Минбаева
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