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Великобритания пообещала нанести России максимальный экономический ущерб

Британский премьер Джонсон: России нужно нанести максимальный экономический ущерб
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Mihkel Maripuu / Globallookpress.com

Британский премьер-министр Борис Джонсон в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал усилить санкционное давление на Россию, пишет ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное премьерской канцелярией.

По его словам, России нужно нанести максимальный экономический ущерб. «Он также обрисовал ту работу, которую осуществляет Великобритания, чтобы обеспечить Украину оружием, которое необходимо ей, чтобы защитить себя», — уточнили в пресс-службе.

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Россия стала страной с самым большим числом наложенных против нее санкций. По состоянию на вторник, 7 марта, на Россию было наложено 5532 санкционные меры. Лидером по числу ограничений являются США, в чьем списке 1194 санкции, следом идут Канада (908), Швейцария (824), Евросоюз (766). При этом большинство ограничений носит индивидуальный характер.

Западные страны начали принимать ограничения после начала специальной военной операции в Донбассе 24 февраля. Целью действий России, по словам президента страны Владимира Путина, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Марина Совина
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