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Пентагон заявил об отсутствии лабораторий США по разработке биооружия на Украине

В Пентагоне заявили, что на Украине нет лабораторий США по разработке биооружия на Украине

Фото: Johua Roberts / Reuters

Пентагон вновь заявил, что на Украине нет лабораторий Министерства обороны США по разработке биологического оружия. Об этом рассказал высокопоставленный представитель разведывательной структуры ведомства, передает РИА Новости.

По его словам, таких лабораторий нет нигде в мире. Он также отметил, что программа Пентагона на Украине начиналась для уничтожения оставшегося со времен СССР биологического оружия. Представитель министерства добавил, что с 2005 года Вашингтон вложил около 200 миллионов в Украине для поддержки 46 лабораторий и прочих объектов.

Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты, и доложила, что США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль сил. В свою очередь официальный представитель Пентагона Джон Кирби заверил, что США никогда не занимались созданием биологического оружия на Украине.

Марина Совина
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