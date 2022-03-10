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Украинский журналист устроил перепалку с Лавровым

Глава МИД России Лавров назвал фейком сообщения о похищении людей на Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Украинский журналист устроил небольшую словесную перепалку с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе пресс-конференции в турецкой Анталье, передает РИА Новости.

По данным агентства, корреспондент спросил Лаврова о похищении людей на Украине, в частности, депутата Запорожского областного совета Лейлы Ибрагимовой, заявив, что это факт. Российский дипломат ответил, что это другое слово на букву «ф» — «фейк», но уточнил, что не знает об этой истории.

«Вы мне имя и фамилию можете называть сколько угодно, перечислив всех здесь сидящих. Я сказал, что я наведу справки, но об этом случае не слышал», — добавил глава МИД, назвав подобные высказывания попыткой возмутить общественное мнение и выстроить антироссийскую политику.

После этого журналист попытался еще несколько раз задать вопрос Лаврову. «Я думаю, что вас уже отсняли и покажут с хорошей помпой у вас на родине», — сказал ему дипломат.

Ранее, в феврале, Лавров пошутил над непонятливостью польского журналиста, который в очередной раз после вопросов иностранных коллег во время пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау задал вопрос о российском «вторжении». Глава российского МИД выдержал паузу и ответил жестом.

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Варвара Кошечкина
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