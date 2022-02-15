Лавров жестом ответил на вопрос о вторжении и назвал журналиста непонятливым

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил над «непонятливостью» польского журналиста, который в очередной раз задал вопрос о российском «вторжении» после иностранных коллег во время пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Как уточняет РИА Новости, министр выдержал паузу и ответил жестом.

«То есть вторжения не будет?» — задал вопрос польский журналист.

Лавров задумался, а затем утвердительно кивнул несколько раз. «Непонятливый в общем у вас журналист какой-то», — сказал глава внешнеполитического ведомства перед окончанием конференции.

В ходе мероприятия дипломат также заявил, что кампания Запада о якобы готовящемся российском вторжении на Украину является информационным терроризмом.

Ранее Лавров рассказал, что страны Запада позитивно ответили на ряд инициатив России по гарантиям безопасности, несмотря на то, что на протяжении долгого времени их отвергали. «Стремительность, с какой НАТО поменяла свою позицию, говорит о том, что не все в этом блоке потеряно, что они могут признавать очевидное, когда желают всерьез», — заявил дипломат.