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Лавров назвал информационным терроризмом кампанию Запада о вторжении на Украину

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в информационном терроризме из-за Украины
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Кампания Запада о якобы готовящемся российском вторжении на Украину является информационным терроризмом. С таким заявлением на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау выступил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция доступна на YouTube-канале РБК.

«На счет учений, которые, я повторюсь, Россия проводит на своей собственной территории в соответствии со своими собственными планами. Они начинаются, осуществляются и завершаются, как было запланировано... И делается это вне зависимости от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров рассказал, что страны Запада позитивно ответили на ряд инициатив России по гарантиям безопасности, несмотря на то, что на протяжении долгого времени их отвергали. «Стремительность, с какой НАТО поменяла свою позицию, говорит о том, что не все в этом блоке потеряно, что они могут признавать очевидное, когда желают всерьез», — заявил дипломат.

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Анжелика Бережная
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