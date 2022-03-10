Бывший футболист «Динамо» сравнил Россию и Чехию

Бывший игрок «Динамо» Владислав Левин не увидел пропасти между слоями населения в Чехии

Бывший футболист московского «Динамо» Владислав Левин рассказал о жизни в Чехии. Его слова приводит Sport24.

26-летний полузащитник не увидел в Чехии пропасти между слоями населения, как в России. Вместе с тем, в стране есть проблемы. «Как и в России, здесь имеются полуразрушенные дома. Просто масштабы проблем иные, страна не такая большая», — сравнил игрок.

Кроме того, он обратил внимание, что Прагу не стоит считать чистым городом. «Мнение, что после прогулки можно прийти и лечь в обуви спать — ложное», — констатировал Левин, подчеркнув, что в Праге, по его мнению, довольно грязно.

Левин выступал за Динамо с 2015 по 2016 год. На фоне вылета команды из Премьер-лиги хавбек принял решение перебраться в Европу и подписал контракт с клубом «Млада-Болеслав».