Иностранцы удивились длинной очереди в «Макдоналдс» в России

Иностранные пользователи Reddit удивились длинной пробке в «Макдоналдс» в России

Пользователь Reddit под ником irishrugby2015 опубликовал видео, на котором видно длинную автомобильную пробку, образовавшуюся из-за очереди в сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», который с 14 марта приостановит работу в России. Ролик удивил иностранцев, которые обратили внимание на любовь россиян к сети ресторанов.

«Россияне ждут в очереди в "Макдоналдс" после того, как объявили, что ресторан закроет все 800 точек», — подписал публикацию иностранный юзер. В ролике видно, как десятки машин выстроились в ряд, чтобы сделать заказ в «МакАвто», из-за чего на дороге образовалась пробка.

«Привет, да, можно мне 47 двойных чизбургеров, пожалуйста», «Они закроются к тому времени, когда подойдет очередь самых задних машин. Тогда точно в "Макдоналдсе" начнутся беспорядки», — поиронизировали пользователи платформы. Многих также крайне удивила такая преданность жителей России к сети ресторанов быстрого питания.

Кроме того, многие вспомнили о том, что россияне также выстраивались в длинные очереди, когда в стране открылся первый ресторан «Макдоналдс».

Ранее гендиректор «Макдоналдса» Крис Кемпчински объявил о том, что компания намерена временно закрыть все 850 ресторанов в России. Они приостановят работу 14 марта. При этом уточнялось, что 62 тысячи сотрудников компании в период временного закрытия будут получать зарплату. По подсчетам компании, приостановка работы в России будет стоить ей около 50 миллионов долларов ежемесячно.

«Макдоналдс» вошел в число 300 международных компаний, которые временно прекратили работу в России или ушли с российского рынка на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой 24 февраля объявил президент страны Владимир Путин.