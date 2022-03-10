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Россиянина заподозрили в дискредитации действий российских войск

В Омске на россиянина составили протокол о дискредитации действий вооруженных сил России

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

В Омске сотрудники правоохранительных органов выявили очередное правонарушение, связанное с дискредитацией действий вооруженных сил России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что полиция установила правонарушение 6 марта возле дома №7 на улице Тарской. На местного жителя составили административный протокол, однако детали произошедшего не раскрываются. Мужчине грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

По предварительным данным, местный житель участвовал в несанкционированной антивоенной акции.

Ранее в Амурской области 31-летнего россиянина оштрафовали за фейковый видеоролик о Вооруженных силах России. Мужчина разместил в статусе мессенджера видео, на котором демонстрировалось применение военной техники. Запись сопровождалась данными о потерях российского спецконтингента в ходе спецоперации на Украине. Оно завершалось призывом к его дальнейшему распространению. Россиянину назначили штраф в 30 тысяч рублей.

4 марта в России ужесточили наказание за распространение фейков о вооруженных силах страны, приняв поправку о введении в Уголовный кодекс статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Наказанием по ней стал штраф до полутора миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

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Мария Рубникович
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