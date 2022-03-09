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Россиянина оштрафовали за фейковый ролик о Вооруженных силах РФ

В Благовещенске россиянина оштрафовали на 30 тысяч рублей за ролик с фейком о потерях РФ

Фото: Burst / Unsplash

В Амурской области 31-летнего россиянина оштрафовали за фейковый видеоролик о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом в среду, 9 марта, сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, россиянин разместил в статусе мессенджера видео, на котором демонстрировалось применение военной техники, ролик сопровождался данными о потерях российского спецконтингента в ходе спецоперации на Украине. Оно завершалось призывом к его дальнейшему распространению.

Суд признал жителя Благовещенска виновным в административном правонарушении и назначил штраф в 30 тысяч рублей.

4 марта Госдума ужесточила наказание за распространение фейков о вооруженных силах страны, приняв поправку о введении в Уголовный кодекс статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Наказанием по ней будет штраф до полутора миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. В случае если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

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Владимир Седов
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