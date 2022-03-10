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Сына замглавы МВД оставили под арестом по делу о взятке

В Самаре суд оставил в СИЗО сына замглавы МВД Зубова по делу о даче взятки

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Самарский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на арест сыну замглавы МВД России Денису Зубову по делу о даче взятки. Об этом в четверг, 10 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству стороны защиты и обвиняемого. На время следствия Зубов продолжит находиться в СИЗО.

12 февраля в Самаре в ходе спецоперации регионального управления ФСБ при попытке дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов задержали трех россиян. Среди них, по данным СМИ, был сын заместителя министра внутренних дел России Игоря Зубова. Вместе с подельниками он якобы передал деньги сотрудникам правоохранительных органов за покровительство нефтебазе. После этого в отношении фигурантов возбудили дело по статье 291 («Дача взятки») УК РФ. 13 февраля Зубова арестовали.

Депутат Александр Хинштейн уточнил, что сумма в размере 18 миллионов рублей передавалась за общее покровительство офицеру ФСБ, который в рамках оперативного эксперимента изобразил коррумпированного сотрудника. Задержанные также пообещали ежемесячно платить ему по пять миллионов рублей.

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Елизавета Новикова
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