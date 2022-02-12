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ФСБ задержала сына замминистра МВД

В Самаре сын замминистра МВД попался на даче взятки за покровительство нефтебазы

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

В Самаре в ходе спецоперации регионального управления ФСБ при попытке дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов задержали трех россиян. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, среди задержанных сын заместителя министра внутренних дел России Игоря Зубова. Вместе с подельниками он передал деньги сотрудникам правоохранительных органов за покровительство нефтебазы.

Как сообщает в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и СМИ Александр Хинштейн, деньги в размере 18 миллионов рублей передавались за общее покровительство офицеру ФСБ, который в рамках оперативного эксперимента изобразил коррумпированного сотрудника. Задержанные также пообещали ежемесячно платить ему по пять миллионов рублей.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело статье 291 («Дача взятки») УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых.

Владимир Седов
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