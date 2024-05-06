Сыну замглавы МВД назначили срок в колонии и многомиллионный штраф

Сын замглавы МВД России Денис Зубов получил 7 лет колонии и 18 млн руб. штрафа

Дениса Зубова — сына замглавы МВД России Игоря Зубова — приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 18 миллионов рублей. Об этом передают «Известия» из зала суда в своем Telegram-канале.

Вместе с Зубовым на одной скамье оказались президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и экс-директор нефтебазы «МО НТП» Василий Ермаков. Карпов также получил семь лет лишения свободы, а Ермаков — восемь лет колонии и штраф в размере 36 миллионов рублей.

По данным следствия, подсудимые хотели заручиться покровительством регионального УФСБ за вознаграждение. Их задержали при попытке передать взятку сотруднику ведомства 12 февраля в Самаре.