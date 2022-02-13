Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Сына замглавы МВД арестовали по делу о взятке

Суд в Самаре арестовал на два месяца сына замглавы МВД Зубова по делу о даче взятки

Фото: Shutterstock

Самарский районный суд избрал меру пресечения сыну замглавы МВД России Денису Зубову по делу о даче взятки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его информации, Зубов арестован на два месяца.

12 февраля сообщалось, что в Самаре в ходе спецоперации регионального управления ФСБ при попытке дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов задержали трех россиян. Среди них, по данным СМИ, был сын заместителя министра внутренних дел России Игоря Зубова. Вместе с подельниками он якобы передал деньги сотрудникам правоохранительных органов за покровительство нефтебазе.

Депутат Александр Хинштейн уточнил, что сумма в размере 18 миллионов рублей передавалась за общее покровительство офицеру ФСБ, который в рамках оперативного эксперимента изобразил коррумпированного сотрудника. Задержанные также пообещали ежемесячно платить ему по пять миллионов рублей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело статье 291 («Дача взятки») УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Большунов стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх в Пекине
Четыре ребенка погибли при пожаре в Ивановской области
Российский рэпер найден мертвым на съемной квартире
Врач назвала способы восстановиться после COVID-19
Российские лыжники впервые в истории сделали золотой дубль на Олимпиаде
В Петербурге задержали совершавших заказные убийства более 20 лет назад мужчин
В Кузбассе произошла массовая драка между цыганами, азербайджанцами и местными
Сына замглавы МВД арестовали по делу о взятке
В США назвали преимущества украинских танкистов над российскими солдатами
Возвращение призеров Олимпийских игр в Москву попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.