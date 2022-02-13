Сына замглавы МВД арестовали по делу о взятке

Самарский районный суд избрал меру пресечения сыну замглавы МВД России Денису Зубову по делу о даче взятки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его информации, Зубов арестован на два месяца.

12 февраля сообщалось, что в Самаре в ходе спецоперации регионального управления ФСБ при попытке дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов задержали трех россиян. Среди них, по данным СМИ, был сын заместителя министра внутренних дел России Игоря Зубова. Вместе с подельниками он якобы передал деньги сотрудникам правоохранительных органов за покровительство нефтебазе.

Депутат Александр Хинштейн уточнил, что сумма в размере 18 миллионов рублей передавалась за общее покровительство офицеру ФСБ, который в рамках оперативного эксперимента изобразил коррумпированного сотрудника. Задержанные также пообещали ежемесячно платить ему по пять миллионов рублей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело статье 291 («Дача взятки») УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых.

