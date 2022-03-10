Путин заявил о нежелании России закрываться от мира

Президент Путин заявил, что Россия не собирается по своей воле закрываться от мира

Россия не желает ни от кого закрываться по своей воле и готова работать с любыми партнерами, если они сами хотят этого. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Он обратил внимание на то, что все права и имущество иностранных инвесторов, готовых остаться работать в России, должны быть максимально защищены.

При этом президент отметил необходимость самых решительных действий в отношении собственности инвесторов, которые хотят покинуть российский рынок. Он потребовал проработать все варианты, вплоть до введения внешнего управления активами.

Также Путин отметил рост спроса у населения на определенные группы товаров. Он заявил, что такой ажиотаж понятен, однако заверил, что все вопросы на этом направлении могут быть решены правительством.