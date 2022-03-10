Блогерша показала страшные последствия популярной женской процедуры

Лицо визажистки распухло на три месяца после подтяжки с помощью хирургических нитей

Профессиональная американская визажистка и блогерша Жаклин Хилл (Jaclyn Hill) перенесла страшные последствия популярной женской процедуры и поделилась кадрами со своим изменившимся лицом в TikTok. На ее историю обратило внимание издание The Sun.

Героиня материала призналась, что некоторое время назад решила улучшить внешность с помощью нитевого лифтинга. Данная процедура представляет собой подкожное введение хирургических нитей с целью омоложения, подтяжки, а также коррекции формы лица и считается безопасной для здоровья. На кадрах размещенного в соцсети ролика видно, что после косметологического вмешательства лицо девушки сильно опухло и приобрело искаженные черты.

Хилл пожаловалась, что отек сохранялся на протяжении трех месяцев. Другие пользователи заявили, что никогда ранее не сталкивались со столь серьезной реакцией на подтяжку лица нитями. «За все годы работы в сфере эстетической медицины я ни разу не видела, чтобы такое случалось с пациентом», «Я сотрудничала с косметологическим дерматологом и видела только потрясающие результаты после нитевого лифтинга, но такой итог — никогда», «Тебе не нужно было делать подтяжку», — комментировали они.

По информации издания, упомянутая процедура может сопровождаться образованием гематом, кровотечениями и болью низкой интенсивности. Однако журналисты предполагают, что Хилл могла пострадать из-за присоединившейся инфекции.

Ранее в феврале одна из самых востребованных супермоделей 1990-х годов Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной липосакции. На сделанных для журнала People кадрах было видно, что у женщины образовались жировые отложения на подбородке, бедрах, а также в области груди и подмышек.