Венедиктов назвал главные причины закрытия «Эха Москвы»

Венедиктов назвал причинами закрытия «Эха Москвы» высказывания ведущих в эфире и соцсетях

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов назвал главные причины ее закрытия. В интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» журналист объяснил, что радиостанцию ликвидировали из-за высказываний ведущих в эфире и социальных сетях.

«Строишь, строишь здание, а тебе его запечатывают, а ты строишь там шедевр для того, чтобы там люди жили. Построили, там жили, раз — и опечатали, не позвав меня, хотя обсуждали редакционную политику. (...) Обидно, досадно», — прокомментировал бывший главред «Эха Москвы» решение совета директоров радиостанции о ее ликвидации.

По словам Венедиктова, основной причиной закрытия радиостанции стали рассуждения журналистов в эфире «Эха Москвы» о специальной операции на Украине, которые сочли призывом к экстремизму.

Кроме того, бывший главред радиостанции отметил, что ее ликвидировали в том числе из-за предполагаемой поддержки экстремистских высказываний в эфире ведущими «Эха Москвы», а также из-за их постов об операции России на Украине в соцсетях. При этом он подчеркнул, что публикации сотрудников не имели отношения к позиции радиостанции.

5 марта стало известно, что совет директоров радиостанции разорвал контракт с ее главным редактором Алексеем Венедиктовым. Редакция прекратила свою деятельность 3 марта после того, как «Эхо Москвы» отключили от вещания, а сайт и страницы радиостанции в социальных сетях заблокировали по требованию Генпрокуратуры.