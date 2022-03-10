Итальянский дирижер возглавил оркестр Самарской филармонии

Итальянский дирижер Филиппо Десси возглавил симфонический оркестр Самарской филармонии

Итальянец Филиппо Десси назначен главным дирижером симфонического оркестра Самарской государственной филармонии. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Нового дирижера коллективу филармонии представила министр культуры региона Татьяна Мрдуляш: «Я рада, что Филиппо Десси, молодой дирижер, итальянец по происхождению, последнее время работавший в России, в Санкт-Петербурге под руководством замечательного дирижера Фабио Мастранджело, приехал к нам и возглавит симфонический оркестр Самарской филармонии».

Дирижер пригласил самарцев «на концерт с новой оперной программой из произведений итальянских и русских композиторов», который состоится 25 августа.

Отмечается, что предыдущий глава оркестра, народный артист России Михаил Щербаков продолжит работу на посту худрука филармонии.

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