Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Итальянский дирижер возглавил оркестр Самарской филармонии

Итальянский дирижер Филиппо Десси возглавил симфонический оркестр Самарской филармонии

Фото: Самарская Государственная Филармония

Итальянец Филиппо Десси назначен главным дирижером симфонического оркестра Самарской государственной филармонии. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Нового дирижера коллективу филармонии представила министр культуры региона Татьяна Мрдуляш: «Я рада, что Филиппо Десси, молодой дирижер, итальянец по происхождению, последнее время работавший в России, в Санкт-Петербурге под руководством замечательного дирижера Фабио Мастранджело, приехал к нам и возглавит симфонический оркестр Самарской филармонии».

Дирижер пригласил самарцев «на концерт с новой оперной программой из произведений итальянских и русских композиторов», который состоится 25 августа.

Отмечается, что предыдущий глава оркестра, народный артист России Михаил Щербаков продолжит работу на посту худрука филармонии.

Ранее сообщалось, что в Казани, Уфе и Москве с 10 марта стартует фестиваль «Нуреевские сезоны». Культурный проект посвящен артисту балета и хореографу Рудольфу Нурееву.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Минобороны рассекретит документы о биолабораториях на Украине
За невыполнение закона «о приземлении» предложили ввести оборотные штрафы
Раскрыты характеристики дешевого ноутбука Apple
Мария Шукшина высказалась о будущем России
Назван срок прекращения членства России в Совете Европы
В отношении нанесшего на форму букву Z российского гимнаста открыли дело
В Совфеде заявили о нарушении Советом Европы устава из-за давления на Россию
Shiseido приостановит поставку продукции в Россию
Бастрыкин велел разобраться с делом защищавшего жену россиянина
Сомнолог назвала пять правил для бодрящего дневного сна
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.