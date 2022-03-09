В Казани пройдет фестиваль «Нуреевские сезоны»

Фестиваль «Нуреевские сезоны» будет проходить в Казани, Уфе и Москве с 10 марта

В Казани, Уфе и Москве с 10 марта стартует фестиваль «Нуреевские сезоны». Об этом сообщает «Татар Информ».

Культурный проект посвящен артисту балета и хореографу Рудольфу Нурееву. «Зрителям расскажут историю жизни деятеля и откроют ранее неизвестные страницы его биографии», — говорится в сообщении агенства.

В рамках фестиваля пройдет показ документальных и художественных фильмов о Нурееве, а также эксклюзивная фотоэкспозиция из ранее неизвестных в России снимков артиста. Отмечается, что все мероприятия будут бесплатными для посещения.

4 марта в казанской художественной галерее «Дали» открылась выставка «Цветы мира», которую представили мастера кисти Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ. На презентации со своими стихами выступят Елена Черняева, Лада Аюдаг, Натан Солодухо. Выставка открыта для свободного посещения с 5 марта.