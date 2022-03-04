В казанской художественной галерее «Дали» откроется выставка «Цветы мира»

4 марта в казанской художественной галерее «Дали» открылась выставка «Цветы мира», которую представили мастера кисти Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ. Об этом сообщает «Татар-информ».

Как рассказала председатель Казанского отделения союза Лада Аюдаг, которая в том числе представит свои работы на выставке, гости экспозиции увидят на картинах хрупкую и нежную красоту цветов Людмилы Симоновой, членов Совета отделения Тани Тэнчъ и Марины Абрамовой, члена Союза дизайнеров России Ирины Красновой-Волгиной, художницы Риммы Равиловой, художника, члена Союза Российских писателей Натана Солодухо. Своеобразным видением темы отличаются работы художницы Надии Голощаповой из Ижевска. Одна из картин написана по стихотворению Лады Аюдаг «Я была во всех ущельях, ибо — ветер...».

На презентации со своими стихами выступят Елена Черняева, Лада Аюдаг, Натан Солодухо. Выставка открыта для свободного посещения с 5 марта.