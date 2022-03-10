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Раскрыты масштабы роста цен на жилье в Сочи и Анапе

Строящееся жилье в Сочи за год подорожало на 99 процентов, в Анапе — на 52 процента

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

С марта 2021 года квадратный метр новостроек на курортах Краснодарского края подорожал на 73 процента, вторичное жилье прибавило в цене 59 процентов, следует из материалов федерального портала «Мир квартир», предоставленных «Ленте.ру».

Согласно раскрытым данным, в Сочи строящееся жилье за год подорожало на 99 процентов, в Геленджике — на 88 процентов, в Туапсе и Новороссийске — на 72 и 70 процентов соответственно. «Квадрат» в Анапе прибавил в цене 52 процента. Средняя стоимость новой квартиры (по всем городам) выросла на 49 процентов, до 9 миллионов рублей.

Масштабы роста цен на вторичное жилье менее впечатляющие, отмечают специалисты. Стоимость «вторички» в Сочи за год увеличилась на 67 процентов, в Геленджике — на 66,5 процента, в Новороссийске — на 59 процентов, в Туапсе и Анапе — на 47 и 43 процента соответственно. Средняя цена готовой квартиры в указанных городах — 8,33 миллиона рублей.

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Нина Ташевская
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