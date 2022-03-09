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Россияне кинулись скупать жилье в одном городе

Риелтор Усачева рассказала о возросшем спросе на недвижимость в Сочи

Фото: Globallookpress.com

Спрос на недвижимость в Сочи в настоящее время превышает предложение. Россияне с накоплениями кинулись скупать жилье в этом городе — они спешат вложить свои деньги, а многие собственники, наоборот, снимают объекты с продажи, отмечает риелтор Юлия Усачева. Экспертное мнение есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам Усачевой, недвижимость остается основным инструментом, позволяющим сохранить сбережения. В Сочи наиболее востребовано в марте 2022-го жилье с ремонтом «или хотя бы с отделкой», рассказала специалист, так как есть сложности с поставками строительных и отделочных материалов.

«Спрос на недвижимость сильно вырос, — подчеркивает риелтор. — Есть определенная часть продавцов, которые поднимают цены, но больше тех, кто просто снимают объекты с продажи. Таким образом, сейчас спрос выше предложения. В том числе из-за этого о снижении цен говорить не приходится».

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Эксперт дала один совет гражданам с небольшими накоплениями: стоит приобретать в Сочи вторичное жилье — его сразу можно использовать непосредственно для проживания или сдавать в аренду.

Ранее стало известно, что на сочинском рынке недвижимости есть особый формат жилья — это жилые гаражи, фактически находящиеся вне закона. Самый дешевый такой объект осенью 2021-го предлагался покупателям по цене 200 тысяч рублей, самый дорогой стоил 20 миллионов рублей.

Нина Ташевская
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