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Шнуров решил покинуть пост генерального продюсера RTVI

Шнуров решил покинуть пост генерального продюсера RTVI и заняться музыкальными проектами

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Российский музыкант Сергей Шнуров решил покинуть пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI и заняться собственными музыкальными проектами. Об этом он сообщил в своем официальном заявлении, опубликованном в четверг, 10 марта, на сайте RTVI.

Музыкант заявил, что хочет сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, в связи с чем принял решение о временном самоотстранении с поста генерального продюсера.

«В контексте происходящих событий мое мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI, не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом», — пояснил Шнуров.

Ранее бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, какими проектами планирует заняться. По словам журналиста, ему уже поступали предложения работать за рубежом, однако он планирует остаться в России.

Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера телеканала RTVI в июне 2020 года. Предложение лидеру группировки «Ленинград» сделал владелец RTVI Микаэль Исраелян.

Дарья Кучерявых
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