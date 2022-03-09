Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Венедиктов раскрыл свои планы после закрытия «Эха Москвы»

Венедиктов рассказал, что останется работать в России и займется историческими проектами

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, какими проектами планирует заняться. По словам журналиста, ему уже поступали предложения работать за рубежом, однако он планирует остаться в России, передает РИА Новости.

«Меня много куда пригласили, в основном за пределы РФ, но я работать буду здесь, пока это возможно», — сказал Венедиктов, не уточнив, какие именно компании предлагали ему работу. В России же журналист намерен продолжать развивать исторические образовательные проекты, среди которых журнал «Дилетант» и его YouTube-канал, «Мой район» и исторические комиксы.

Экс-главред «Эха Москвы» также заявил, что бывшие журналисты радиостанции получают компенсационные выплаты по графику. По его словам, эта работа должна завершиться до конца недели. Венедиктов добавил, что часть бывших сотрудников радиостанции продолжит сотрудничать с ним в других проектах.

Ранее совет директоров «Эха Москвы» разорвал контракт с Венедиктовым и ликвидировал радиостанцию и сайт.

1 марта Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к радиостанции «Эхо Москвы». В ведомстве пояснили, что СМИ излагало ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине. До этого радиостанцию отключили от эфира.

Дарья Кучерявых
Обсудить
Последние новости
Кремль счел опасным возможное использование Киевом зарубежных аэродромов
Кремль назвал условие для нового раунда переговоров с Украиной
Кремль высказался об американских биолабораториях на Украине
Кремль заявил о необходимости признания Украиной ДНР и ЛНР
Кремль заявил о ведении США экономической войны против России
Назван вред сменной работы для мозга
Кремль анонсировал ряд международных телефонных переговоров Путина
Кремль ответил на вопрос о безопасности Крыма
Средства «главной российской кубышки» вложат в акции и ОФЗ
Российским туристам назвали принимающие карты «Мир» зарубежные страны
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.