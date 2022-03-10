Найден способ спастись от засухи с помощью солнца

Ученые из Саудовской Аравии и Китая изобрели систему добычи воды, работающую от солнца

Группа ученых из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия) и Гонконгского политехнического университета (Китай) нашла необычный и недорогой способ спастись от засухи. Исследователи изобрели систему, которая работает при помощи энергии солнца и способна добывать воду из воздуха. Об этом пишет Designboom.

Устройство под названием WEC2P состоит из солнечных батарей и содержит сорбент для улавливания водяного пара из воздуха. По мере охлаждения панелей система превращает испарения в пригодную для полива растений пресную жидкость — как правило, процесс происходит ночью или вечером. По словам специалистов, такое оборудование стоит недорого и позволит не только пережить нехватку воды, но и повысить производительность солнечных установок.

По данным исследователей, за три месяца испытаний система WEC2P сумела понизить температуру панелей на 17 градусов Цельсия и увеличила выработку энергии на 9,9 процента. Кроме того, устройство оказалось эффективным для орошения сельскохозяйственных культур и может работать автономно, не требуя специальной инфраструктуры.

Ранее российские ученые вместе с исследователями из Германии и Казахстана разработали метеостанции для экономии воды при поливе земель во время засухи. С помощью датчиков система определяет температуру, уровень влаги в почве на разной глубине и доступность жидкости для растений. Данные поступают в реальном времени на компьютеры или смартфоны и позволяют заранее

спрогнозировать засуху, чтобы полить почву минимально необходимым объемом воды.