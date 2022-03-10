Диетолог перечислила успокаивающие продукты

Диетолог Соломатина назвала успокаивающими продуктами индейку, помидоры и бананы

Нейроны и медиаторы, из которых состоит наша нервная система, прежде всего, выстраиваются благодаря продуктам, поэтому на столе периодически должна присутствовать пища, которая поддерживает нервную систему и позволяет без ощутимых для организма последствий выходить из кризисных ситуаций. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Сейчас многие испытывают тревогу, панику и растерянность, так как у них происходит смена шаблона, приходится менять привычную для себя модель, объяснила врач. Справиться с этим можно благодаря включению в рацион продуктов, которые способствуют успокоению и стабилизируют нервную систему.

Натуральные антидепрессанты

Успокаивающе на человека действуют продукты и напитки, которые содержат триптофан, рассказала Соломатина. Он влияет на выработку гормонов, которые являются своеобразными внутренними опиатами.

К таким продуктам, по словам врача, относятся индейка, бурый рис, грибы вешенки, бананы и томаты. Среди напитков диетолог выделила ромашку, мяту, цикорий, а также молоко с медом, которое рекомендовала пить на ночь.

Необходимые нервной системе витамины

В рационе обязательно должны присутствовать продукты, содержащие витамин D, отметила Соломатина. «Почему многим на солнышке хорошо становится? Потому что солнышко нам дает энергию, повышает активность щитовидной железы, предохраняет от хандры», — объяснила диетолог. Заменить солнышко, которого в нашей жизни так мало, по ее словам, могут такие содержащие витамин D и йод продукты, как морская и жирная рыба, печень трески, ламинария, фейхоа.

Не менее важны витамины группы B, которые необходимы нервной системе, так как обеспечивают правильную передачу нервного импульса и многие обменные процессы. «Поэтому во всех препаратах, направленных на нормализацию нервной системы, первыми идут витамины группы B — это цельнозерновой хлеб, мясо, печень. В печени еще очень много крови, а кровь — это гемоглобин», — поделилась Соломатина.

Также важен для нервной системы витамин С. По словам врача, его особенно много в шиповнике. «Он еще и кровушку разжижает. Вообще, в неврологии даже в стационарах всегда дают отвар шиповника, потому что он необходим для того, чтобы не умирали те нервные клетки, которые при стрессе погибают или ломаются и начинают функционировать не на полную», — объяснила диетолог.

Также среди продуктов с высоким содержанием витамина С она выделила квашеную капусту, которая помимо прочего содержит поддерживающие нашу микрофлору лактобактерии, питательную клетчатку, тартроновую кислоту, которая препятствует переходу сахаров в жир, а также янтарную кислоту.

Кислоты, микроэлементы и антиоксиданты

Магний помогает понизить давление и заснуть, отметила врач. Его много в зеленых овощах, например, листовых салатах, семечках, орехах и банане.

Для нормальной передачи нервного импульса также необходимы жирные кислоты, такие как Омега-3. «Она входит в состав миелиновой оболочки нервных волокон, то есть это изолента нервного импульса, необходимая, чтобы он шел туда, куда надо и быстро. Омега-3 — это жирная рыба, опять же дикая, красная икра или льняное масло», — рассказала Соломатина.

Не менее полезны антиоксиданты, содержащиеся в черной смородине, чернике, голубике, ежевике, клюкве и бруснике. Врач напомнила, что, если для ягод не сезон, всегда можно использовать замороженные варианты.

«Еще хорошо тонизирует Коэнзим Q10, который находится во всяких потрошках, особенно его много в сердце», — подчеркнула диетолог.

Напоследок Соломатина обратила внимание, что не стоит забывать про яйца на столе, так как в них присутствует холин — предшественник ацетилхолина, который служит нейромедиатором, обеспечивающим взаимосвязь между нервными клетками, а также усиливает когнитивные возможности, помогающие адекватно противостоять любой ситуации.

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