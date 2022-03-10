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Tesla уличили в безответственности

Tesla заняла последнее место в рейтинге перехода к нулевому уровню выбросов

Фото: Shutterstock

Tesla прилагает меньше усилий для достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов, чем другие компании. В этом ее уличила организация по вопросам корпоративной ответственности As You Sow.

Эксперты из As You Sow оценили принятые 55 крупнейшими технологическими корпорациями меры по борьбе с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением, согласно которому глобальное потепление не должно превышать 1,5 градуса Цельсия от температуры доиндустриальной эпохи. Для этого предприятия должны перейти к углеродной нейтральности к 2050 году.

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Финальная оценка компании складывалась из трех показателей: один балл начислялся за раскрытие связанной с изменением климата информации, два — за цели по сокращению выбросов и три — за их фактическое сокращение. Максимальное количество баллов — 18. Три первых места рейтинга заняли Microsoft, PepsiCo и Ecolab, набрав 17, 16 и 15 баллов соответственно. Антилидерами рейтинга стали Visa c одним баллом, а также производящая электрокары Tesla и холдинговая компания Berkshire Hathaway, набравшие ноль баллов и занявшие последние позиции.

Ранее основатель Tesla Илон Маск призвал немедленно увеличить добычу вредных для планеты нефти и газа. Миллиардер отметил, что это окажет негативное влияние на его компанию, однако поможет скомпенсировать российский нефтегазовый экспорт. По словам Маска, устойчивые энергетические решения в данном случае не помогут.

Александра Качан
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