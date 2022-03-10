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Побег отобравшего у полицейского пистолет-пулемет россиянина попал на видео

Момент побега мужчины, отобравшего в Таганроге оружие у полицейского, попал на видео

Момент побега россиянина Антона Иваницкого из отдела полиции в Таганроге попал на запись с камер наблюдения. Видео публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах видно, как из окна полицейского участка спрыгивает мужчина. Он падает на ветки растущей под окном ели, встает и убегает.

Ранее сообщалось, что уроженца Санкт-Петербурга Антона Иваницкого доставили в участок за хулиганство. Там он провел два дня. В какой-то момент задержанный ударил по голове полицейского, отобрал у него пистолет-пулемет «Кедр» с патронами и сбежал.

Иваницкого поймали 9 марта. Его задержали на шоссе, ведущем к украинскому Мариуполю. Мужчина не оказал сопротивления.

Мария Рубникович
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