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Задержан отобравший у полицейского пистолет-пулемет россиянин

Мужчину, отобравшего у полицейского оружие в Таганроге, поймали по дороге к Мариуполю

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Россиянина Антона Иваницкого, который в Таганроге отобрал у полицейского пистолет-пулемет «Кедр», задержали на дороге, ведущей к украинскому Мариуполю. Об этом в среду, 9 марта, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 38-летнего мужчину поймали на Мариупольском шоссе, он не оказал сопротивления.

Ранее Иваницкого доставили за хулиганство в полицейский участок города Таганрог. Там его держали два дня, однако в какой-то момент задержанный ударил по голове полицейского, отобрал у него пистолет-пулемет «Кедр» с патронами и сбежал.

Полицейские оперативно начали розыск подозреваемого и досматривали все автомобили на выездах из города. В момент задержания Иваницкий «голосовал» на трассе в попытках уехать на попутке.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила «Ленте.ру», что сейчас выясняется местонахождение похищенного оружия.

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Леонид Микуляк
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