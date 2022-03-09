Задержан отобравший у полицейского пистолет-пулемет россиянин

Мужчину, отобравшего у полицейского оружие в Таганроге, поймали по дороге к Мариуполю

Россиянина Антона Иваницкого, который в Таганроге отобрал у полицейского пистолет-пулемет «Кедр», задержали на дороге, ведущей к украинскому Мариуполю. Об этом в среду, 9 марта, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 38-летнего мужчину поймали на Мариупольском шоссе, он не оказал сопротивления.

Ранее Иваницкого доставили за хулиганство в полицейский участок города Таганрог. Там его держали два дня, однако в какой-то момент задержанный ударил по голове полицейского, отобрал у него пистолет-пулемет «Кедр» с патронами и сбежал.

Полицейские оперативно начали розыск подозреваемого и досматривали все автомобили на выездах из города. В момент задержания Иваницкий «голосовал» на трассе в попытках уехать на попутке.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила «Ленте.ру», что сейчас выясняется местонахождение похищенного оружия.