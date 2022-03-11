Тренер Большунова объяснил скандал с Валиевой на Олимпиаде-2022

Тренер Бородавко объяснил скандал с Валиевой на Играх-2022 желанием снять сборную России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о допинговом скандале с участием российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Было вдвойне неприятно, что это притянули к Олимпиаде. Я предполагаю, что о положительной пробе объявили после того, как Камила выиграла командные соревнования, желая с помпой снять сборную России», — объяснил скандал Бородавко. При этом он добавил, что спортсменка не должна была принимать запрещенный препарат, и ее врачи должны быть наказаны за это.

Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Олимпиады. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет (МОК) добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой участвовать в личном турнире на Играх. При этом МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира, где Валиева в составе сборной России стала победительницей.

Бородавко является тренером российского лыжника Александра Большунова. На Олимпийских играх-2022 спортсмен стал трехкратным чемпионом: в его активе золото в скиатлоне, эстафете и марафоне.