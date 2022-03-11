Парень заполнил холодильник бургерами из «Макдоналдса» и вызвал споры в сети

Россиянин закупил бургеры из «Макдоналдса» из-за временного закрытия сети

Пользователь Reddit под ником noahstemann поделился фотографией холодильника, который наполовину наполнен бургерами из сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Парень рассказал, что его друг решил сделать запасы из-за временного закрытия заведения в России. Поведение приятеля автора снимка вызвало споры в сети.

«"Макдоналдс" временно закрывается в России, вот тайник моего друга», — подписал россиянин пост. На изображении видно, что большая часть холодильника заполнена бургерами из сети быстрого питания. Помимо этого, там есть ананас, молоко, брынза, яйца и банка с соусом.

«Если это не для личного потребления, это, безусловно, хорошая возможность для бизнеса продавать черствые гамбургеры по сниженной цене», — прокомментировал юзер публикацию. В ответ другой пользователь объяснил, что в России уже предлагают купить бургеры из «Макдоналдса» в интернет-сервисах за большие суммы. «К завтрашнему дню эти гамбургеры будут стоить в два раза больше», — поиронизировал другой комментатор

Многие также заявили, что остывшая еда из «Макдоналдса» теряет вкус, поэтому закупать ее в большом количестве бессмысленно. «Как только еда из "Макдоналдс" остынет, ее нельзя вернуть к жизни. И не важно, как вы пытаетесь ее разогреть», — написал юзер. Тем не менее с ним не согласились некоторые другие пользователи: они порекомендовали разогревать бургеры в духовке, а также добавлять в остывший продукт воды, чтобы он мог пропитаться влагой.

Ранее гендиректор «Макдоналдса» Крис Кемпчински объявил о том, что компания планирует временно закрыть все 850 ресторанов в России. Они приостановят работу 14 марта. При этом уточнялось, что 62 тысячи сотрудников компании в период временного закрытия будут получать зарплату. По подсчетам компании, приостановка работы в России будет стоить ей около 50 миллионов долларов в месяц.