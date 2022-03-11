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Банки обязали вернуть полученные от россиян при выдаче валюты комиссии

ЦБ обязал банки вернуть полученные от россиян с 9 марта при выдаче валюты комиссии

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Центробанк (ЦБ) обязал банки вернуть россиянам комиссии, которые были получены при выдаче валюты физическим лицам. Об этом говорится в заявлении пресс-службы на сайте регулятора.

После подачи заявления кредитная организация должна вернуть комиссию в течение трех дней.

«Если клиенту выданы средства в размере до 10 тысяч долларов США, комиссия, удержанная в рублях, зачисляется на счет клиента в рублях или может быть выдана наличными рублями по его заявлению», — говорится в сообщении.

Ранее Министр финансов Антон Силуанов посоветовал вкладывать деньги в золото вместо долларов. Он отметил, что колебания котировок на этот металл обычно имеют краткосрочный характер. После этого президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физлиц.

Марина Совина
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