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Диетолог оценила уход сетей быстрого питания из России

Диетолог предположила, что уход сетей фастфуда может замедлить тенденцию к ожирению

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Врач-диетолог Отдела диетологической помощи ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Елизавета Варданян оценила уход сетей быстрого питания из России. Ее слова передает РИА Новости.

«Гипотетически, конечно, можно ожидать со временем по этой причине замедления набирающей обороты тенденции формирования аномальных жировых отложений у населения, проживающего в крупных городах», — предположила Варданян. Она напомнила, что частое потребление фастфуда коррелирует с наличием избыточной массы тела и ожирением.

Из-за приостановки работы сетей фастфуда доступность такой еды значительно ограничится, отметила диетолог. Однако на данный момент сказать, как это повлияет на численность людей с ожирением, сложно, заключила она.

8 марта сеть быстрого питания «Макдоналдс» сообщила о временном закрытии своих ресторанов в России. Позже стало известно, что закроются также 70 ресторанов KFC.

Марина Совина
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