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США рассказали о формате своего участия в работе биолабораторий на Украине

Госдеп: эксперты из США только помогали биолабораториям на Украине в вопросах безопасности
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Pool / Reuters

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс рассказал о формате участия страны в работе биолабораторий на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, правительство Соединенных Штатов не располагает и не управляет биологическим лабораториями на украинской территории. Прайс отметил, что эксперты из США только помогали Украине в вопросах лабораторной безопасности, как это происходит и в других странах по всему. «Этим деятельность исчерпывалась», — резюмировал он.

Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты, и доложила, что США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль сил. В свою очередь официальный представитель Пентагона Джон Кирби заверил, что США никогда не занимались созданием биологического оружия на Украине.

Марина Совина
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