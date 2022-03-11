США рассказали о формате своего участия в работе биолабораторий на Украине

Госдеп: эксперты из США только помогали биолабораториям на Украине в вопросах безопасности

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс рассказал о формате участия страны в работе биолабораторий на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, правительство Соединенных Штатов не располагает и не управляет биологическим лабораториями на украинской территории. Прайс отметил, что эксперты из США только помогали Украине в вопросах лабораторной безопасности, как это происходит и в других странах по всему. «Этим деятельность исчерпывалась», — резюмировал он.

Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты, и доложила, что США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль сил. В свою очередь официальный представитель Пентагона Джон Кирби заверил, что США никогда не занимались созданием биологического оружия на Украине.

