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В Северной Осетии высадят саженцы деревьев в рамках акции «Сад памяти»

Первая памятная высадка двух тысяч саженцев деревьев в Северной Осетии пройдет 8 апреля

Фото: Павел Усаченко / РИА Новости

В Северной Осетии в рамках международной акции «Сад памяти» до конца года планируется высадить 34,3 тысячи саженцев деревьев разных пород. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды республики.

Первая памятная высадка деревьев пройдет в районе селения Батако на 8 апреля. В этот день будет высажено две тысячи саженцев. «В посадках примут участие сотрудники различных ведомств, волонтерские и общественные организации, жители Северной Осетии, студенты и школьники. К участию в мероприятии может присоединиться любой желающий», — указано в сообщении ведомства.

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Отмечается, что акция «Сад памяти», посвященная 77-летию Победы в Великой Отечественной войны, имеет особое значение для сохранения исторической памяти и подвига советского народа.

Ранее сообщалось, что единственный в России музей на колесах, посвященный Великой Отечественной войне, впервые сделает остановку в Карачаево-Черкесии и будет открыт для посетителей со 2 по 4 марта. Экспозиция представляет собой несколько тематических блоков: «Предвоенные годы», «Великая Отечественная» и «Победа».

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Валентина Процкова
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