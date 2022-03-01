В Карачаево-Черкесию впервые приедет «Поезд Победы»

Единственный в России музей на колесах, посвященный Великой Отечественной войне, впервые сделает остановку в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС.

Посетить «Поезд Победы» можно будет со 2 по 4 марта.

«Уникальный передвижной музей „Поезд Победы“, включающий в себя девять выставочных вагонов, приедет в Карачаево-Черкесию и будет открыт для посетителей со 2 по 4 марта. Чтобы посетить экспозицию, необходимо приобрести бесплатный билет и пройти обязательную регистрацию на официальном сайте проекта поездпобеды.рф», — рассказали в правительстве региона.

Экспозиция посвящена событиям Великой Отечественной войны и судьбам людей этого времени. Она представляет собой несколько тематических блоков: «Предвоенные годы», «Великая Отечественная» и «Победа».

В связи с ситуацией с распространением коронавируса вход на выставку осуществляется группами по 12 человек.