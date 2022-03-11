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Актер сериала «Империя» получил срок за инсценировку нападения на себя

Суд приговорил американского актера Смоллетта к тюрьме за инсценировку нападения на себя
Джусси Смоллетт

Джусси Смоллетт. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американский суд приговорил актера Джусси Смоллетта к тюремному заключению за инсценировку нападения на самого себя. Об этом сообщает ABC.

Смоллетта приговорили к 150 дням тюрьмы, а также 30 месяцам условного срока. Помимо этого, артисту предписано выплатить компенсации и штрафы на сумму в 145 тысяч долларов. Отмечается, что американский чернокожий актер-гей наиболее известен по роли в сериале «Империя».

В январе 2019 года Джусси Смоллетта доставили в больницу с переломом ребра. По его словам, в центре Чикаго на него напали двое мужчин, которые выкрикивали расистские и гомофобные оскорбления, а также предвыборный лозунг президента США Дональда Трампа — фразу Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»). Позже против актера были выдвинуты обвинения в связи с подачей ложного заявления в полицию.

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Марина Совина
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