Актера шоу «Империя» снова обвинили в лжесвидетельстве

Чернокожего актера-гея Джусси Смоллетта из шоу «Империя» снова обвиняют в лжесвидетельстве. Об этом сообщает Associated Press.

По словам спецпрокурора по этому делу Дэна Уэбба, актера обвиняют в даче ложных показаний полиции. Всего в деле шесть эпизодов. Уэбб также отметил, что намерен расследовать обстоятельства, при которых обвинения были первоначально сняты.

В январе 2019 года Джусси Смоллетта доставили в больницу с переломом ребра. По его словам, в центре Чикаго на него напали двое мужчин, которые выкрикивали расистские и гомофобные оскорбления, а также предвыборный лозунг президента США Дональда Трампа — фразу Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»).

В марте актеру предъявили обвинения в связи с подачей ложного заявления в полицию. Следствие пришло к выводу, что Смоллетт сам организовал покушение на себя. В связи с этим против него было выдвинуто 16 обвинений в нарушении общественного порядка. Однако впоследствии обвинения были сняты без объяснений.

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