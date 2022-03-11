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При пожаре в российском жилом доме погибли трое взрослых и ребенок

В Омской области при пожаре в жилом доме погибли четыре человека, в том числе ребенок

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В поселке Тевриз Омской области при пожаре в двухквартирном доме погибли четыре человека, в их числе ребенок. Об этом сообщили в областной прокуратуре, передает ТАСС.

По данным ведомства, российские пожарные обнаружили на месте ЧП тела женщин 53 и 75 лет, а также тела мужчины 56 лет и ребенка в возрасте 12 лет.

«По предварительным данным, пожар начался в той половине дома, где проживал мужчина», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что после ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее в Красноярском крае при пожаре в частном доме погибла целая семья. Заживо сгорели четверо россиян, предварительной причиной возгорания следователи назвали замыкание в щитке.

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Анастасия Шейкина
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