Евросоюз призвал Россию прекратить операцию на Украине

Лидеры ЕС призвали Россию прекратить операцию на Украине и вывести войска с ее территории

Страны Европейского союза призвали Россию прекратить операцию на Украине, а также вывести войска и военную технику с ее территории. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам саммита лидеров ЕС в Версале.

Кроме того, главы государств и правительств призвали Москву уважать «территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах». В заявлении отмечается, что «неспровоцированная и необоснованная военная агрессия России против Украины» грубо нарушает международное право и устав ООН, а также «подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность».

Европейские лидеры также высказались за евроинтеграцию Украины, поддержав соответствующее стремление Киева.

Ранее ОБСЕ призвала Россию и Украину прекратить огонь на время переговоров и продолжить создавать гуманитарные коридоры для эвакуации граждан.