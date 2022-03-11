Лидеры ЕС поддержали евроинтеграцию Украины

Главы стран ЕС на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины

Европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины, поддержав соответствующее стремление Киева. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа написал в своем Twitter.

По его словам, после пяти часов жарких дискуссий было сказано «да» украинской евроинтеграции. «Процесс начался. Теперь дело за нами и украинцами, чтобы сделать это быстро. Украинский народ заслуживает того, чтобы знать, что ему рады в ЕС», — отметил он.

28 февраля стало известно, что Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Копии документа Киев направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также главе Европарламента Роберте Метсоле.

В Кремле считают, что возможное вступление Украины в Евросоюз стоит рассматривать отдельно от вопросов стратегической безопасности. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ЕС не является военно-политическим блоком.

